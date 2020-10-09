وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المياه الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المياه الوطنية:

وبينت شركة المياه الوطنية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع.

– قائد ضمان الجودة.

– قائد الاتفاقات والعقود القانونية.

– قائد العلاقات.

– أخصائي تخطيط الأعمال.

التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية:

وأوضحت شركة المياه الوطنية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر