وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار الذكاء التنافسي (الرياض).

– أخصائي خدمات المشتريات والتعاقد (الرياض).

– مشرف أول الكهربائي (الجبيل).

– مهندس ديناميكيات الموائع الحسابية (الجبيل).

– أخصائي تدريب (الجبيل).

– محلل ثانٍ الأمن (الجبيل).

– محلل أول الأمن (الرياض).

– أخصائي أول حلول الأعمال (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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