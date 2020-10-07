وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع نيوم

المواطن- خالد الأحمد
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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
تفاصيل وظائف مشروع نيوم:
وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تطوير القدرات الأمنية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تصميم التدريب والتعليم، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي أول التكامل وتخطيط المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الهندسة المعمارية).
التقديم على وظائف مشروع نيوم:
وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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