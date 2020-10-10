وظائف بعدة مسميات لدى البنك السعودي الفرنسي

المواطن - الرياض
طرح البنك السعودي الفرنسي وظائف شاغرة بعدة مسميات منها مدير العلاقات المصرفية المسبقة، ومدير العلاقات المصرفية المميزة، ومدير مبيعات وحلول تمويل التجار.
واشترط على المتقدم لشغل الوظائف ما يلي:
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة مثل إدارة الأعمال والمبيعات والتسويق
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية
– توافر خبرة في المجال ذات الصلة بالوظيفة.
وأضاف أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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