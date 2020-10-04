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#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

2020/10/04
الساعة 8:20 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وتدريبية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة الأنظمة الكهربائية (تبوك).

– مدرب طيار أساسي (الرياض).

– مدير تكامل البرنامج (الرياض).

– فني محركات الطائرات (الظهران).

– فني صيانة الخروج (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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