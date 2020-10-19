وظائف شاغرة بفروع متاجر بنده في 7 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في المدن التالية: (الرياض، وخميس مشيط، والخبر، وجدة، والدمام، والجبيل، ورأس تنورة).

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير منشأة (الرياض).

– رجل أمن/ هايبر بنده الخميس افينيو (خميس مشيط).

– رجل أمن/ بنده حي الجسر (الخبر).

– مدير المفهوم والعرض (جدة).

– مدير المشاركة الرقمية (جدة).

– كاشير/ هايبر بنده دارين مول (الدمام).

– مدير أول العلامة التجارية (جدة).

– رجل أمن/ بنده الوزيرية (عدد وظيفتين/ جدة).

– مساعد جزار/ بنده حي القدس (الجبيل).

– رجل أمن – بندة جلمودة (الجبيل).

– رجل أمن/ بنده الحويلات (الجبيل).

– كاشير (رأس تنورة).

– موظف خدمة خضار/ هايبر بنده دارين مول (عدد وظيفتين/ الدمام).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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