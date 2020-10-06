وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والهندسية والفنية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– ممثل توظيف أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

– كاتب (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مدير خدمات التوظيف (الرياض).

– كبير ممثلي التوظيف (الرياض).

– كبير محللي شؤون الموظفين (الرياض).

– ممثل أول دخول المرضى (الرياض).

– منسق المتقاعدين/ الخرجين (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة المسالك البولية للبالغين (الرياض).

– فني غاز طبي (الرياض).

– رئيس تمريض/ وحدة الولادة (جدة).

– ممرض أول (جدة).

– مساعد ثاني طب أسنان (جدة).

– مدير الهندسة الميكانيكية (جدة).

– سكرتير أول (جدة).

– محلل التحليلات (جدة).

– رئيس تمريض/ جراحة اليوم (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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