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#وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

#وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

2020/10/07
الساعة 9:35 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:
2 التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التفكير التصميمي (عدد وظيفتين)

– مشرف التفكير التصميمي.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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