وظائف شاغرة في شركة السيف القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مناوب (تبوك).

– مدير مشروع أول (تبوك).

– مدير المرافق (تبوك).

– عامل تنظيف (الرياض).

– فني سباكة (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مشغل مكتب المساعدة (تبوك).

– مساعد مستودع (الرياض).

– فني كهربائي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مسؤول معسكر/ مخيم (الرياض).

– فني دهان (الرياض).

– مدير علاقات العملاء (تبوك).

– مدير الصيانة المدنية (الرياض).

التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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