وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة، والشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في كل من الجبيل الصناعية، ورأس الخير الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف مشتريات (عدد وظيفتين).

– كهربائي الفولطية المنخفضة (عدد وظيفتين).

– كهربائي الفولطية المتوسطة (عدد وظيفتين).

– مشغل كاد.

– موظف سكادا.

– مدير مشروع.

– مشرف مراقبة العمل.

– مراقب عمال بالموقع (عدد وظيفتين).

– منسق مستأجري/ شاغلي المرافق.

– مراقب طرق (عدد 6 وظائف).

– موظف استقبال.

– مشرف مستودع.

– محاسب.

– فني أقفال.

– فني كهربائي (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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