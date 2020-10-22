وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مهندس موقع ميكانيكي (الرياض).

– مهندس موقع كهربائي (الرياض).

– مهندس موقع إنشائي/ مدني (الرياض).

– مهندس معماري أول (الرياض).

– مهندس معماري ثاني (الرياض).

– محلل التحكم بالقوى البشرية والوظائف (الرياض).

– مشرف خدمات العمال (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– كبير ممثلين علاقات الموظفين (المدينة المنورة).

– محلل معالجة المعاملات (المدينة المنورة).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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