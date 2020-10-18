وظائف شاغرة للجنسين بالتعاونية للتأمين في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، والرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي خدمات المستشفيات (المدينة المنورة).

– تنفيذي خدمات المستشفيات (الرياض).

– تنفيذي خدمات المستشفيات (جدة).

– قائد مجموعة المبيعات الميدانية (جدة).

التقديم على وظائف التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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