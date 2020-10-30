وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الهفوف، والخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير متجر (الهفوف).

– أخصائي/ أخصائية مبيعات (عدد 10 وظائف/ الخبر).

– أخصائي/ أخصائية مبيعات (الرياض).

– أمين المخزن (الخبر).

– مسوق مرئي (جدة).

– مصمم جرافيك (الخبر).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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