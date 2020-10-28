وظائف شاغرة للجنسين بفروع متاجر بنده في 8 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في المدن التالية: (بيشة، وبلجرشي، ونجران، وأبها، وجازان، وأحد المسارحة، ومحايل عسير، وخميس مشيط).

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمة أجبان/ هايبر بنده (بيشة).

– موظف خدمة خضار/ بنده (بلجرشي).

– كاشير/ بندة عسير مول (عدد وظيفتين/ أبها).

– موظف خدمة أجبان/ هايبر بنده (نجران).

– موظف خدمة/ قسم الأسماك (أحد المسارحة).

– مصفف أرفف/ هايبر بنده (أحد المسارحة).

– مراقب أو مراقبة أمن/ بنده الراشد المول (أبها).

– موظف خدمة مخبز/ سوق بنده (محايل عسير).

– موظف خدمة أسماك/ هايبر بنده (جازان).

– موظف خدمة أجبان (بلجرشي).

– موظف خدمة خضار/ بنده التراثية (خميس مشيط).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر