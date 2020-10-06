وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد:

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف ميكانيكي (الرياض).

– موظف الموارد البشرية (الخبر).

– كهربائي سيارات (الرياض).

– فني صيانة (الرياض).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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