وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة شركات الراشد

المواطن - خالد الأحمد - الرياض

أتاحت مجموعة شركات الراشد لصاحبها راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية للرجال والنساء، من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركات بالدمام وجدة.

وظائف مجموعة شركات الراشد

وكشفت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة تشمل: “عدد وظيفتين محاسب” بمقر الشركة بالدمام، وأيضًا “ممثل مبيعات أول” بمقرها في جدة.

موعد التقديم على وظائف شركات الراشد

وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني ولمدة 4 أشهر، بداية من اليوم الثلاثاء، 20 أكتوبر2020، حتى 20 يناير 2021، يمكن للراغبين الذين توافرت بهم الشروط، التي أعلنتها الشركة عبر موقعها التقديم بكل سهولة.

وأعلنت مجموعة شركات الراشد، عن عدة شروط ينبغي توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الوظائف الخاصة بها، ويمكن معرفة تلك الشروط عن طريق الدخول إلى الرابط التالي:(هنا).

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