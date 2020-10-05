وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب بصريات.

– أخصائي التخدير (عدد وظيفتين).

– أخصائية تمريض في العيادات الخارجية (عدد 4 وظائف).

– أخصائي طب الأسرة والمجتمع.

– أخصائية أشعة الموجات الفوق صوتية.

– أخصائي المسالك البولية.

– أخصائية أشعة.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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