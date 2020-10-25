وظائف شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور الإستراتيجية والتكامل الأساسي.

– مطور إستراتيجيات التطبيقات.

– مطور إستراتيجية الوصول والنقل.

– محلل أعمال.

– محلل قوانين.

– محلل المحاسبة.

– محلل خزينة.

– محلل تنمية الأفراد.

– محلل تسويق.

– محلل تطوير أعمال.

– محلل عمليات تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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