وظائف شاغرة للخريجين في مصفاة سامرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس بيئة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مهندس سلامة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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