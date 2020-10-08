‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف شاغرة للنساء في التعاونية للتأمين
للعمل بفروع الشركة في جدة والدمام

#وظائف شاغرة للنساء في التعاونية للتأمين

2020/10/08
الساعة 10:14 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
0
طباعة
#وظائف شاغرة للنساء في التعاونية للتأمين
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية إخفاء
1 شروط وظائف شركة التعاونية للتأمين:
2 التقديم على وظائف التعاونية للتأمين:

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “تنفيذي المبيعات عبر الهاتف”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

شروط وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف متاحة للخريجات من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


ذات صلة :
  • مجلس الأمة يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد في الكويت
    •
  • #وظائف صحية وهندسية شاغرة بالتجمع الصحي الأول بالشرقية
    •
  • #وظائف شاغرة في شركة السيف القابضة
    •
  • #وظائف قيادية شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :