وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول معالج النطق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم واضطرابات الاتصال، أمراض النطق واللغة، علاج النطق).

– أخصائي حديثي الولادة: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص طب حديثي الولادة.

– طبيب أمراض الروماتيزم: شهادة والدكتوراه أو البورد في تخصص الطب الباطني.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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