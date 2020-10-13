وظائف صحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف مركز تدريب دعم الحياة”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

شروط وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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