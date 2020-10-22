‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

#وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

2020/10/22
الساعة 9:48 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
314
0
طباعة
#وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية إخفاء
1 تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
2 التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري باطنية وأمراض معدية.

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم باطنية.

– طبيب مقيم جراحة عامة.

– أخصائي بصريات.

– أخصائي أشعة (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب الجراحة العامة/ جراحة الأعصاب.

– طبيب نائب أمراض الكلى (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


ذات صلة :
  • جنايات الكويت تحجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم
    •
  • انخفاض أسعار النفط بسبب مخزونات البنزين
    •
  • دروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية على قناة عين
    •
  • القبض على مراهق قاد بشكل متهور في جدة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :