وظائف صحية شاغرة لدى التجمع الصحي الأول بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون.

تفاصيل وظائف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية:

وأبرزت إدارة التجمع، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مستودعات طبية.

– كبير صيادلة المستودع.

– مشرف التمريض.

– مدير التمريض/ العيادات الخارجية.

– مدير التمريض/ الطوارئ.

– أخصائي أول بصريات.

التقديم على وظائف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية:

وأوضحت إدارة التجمع، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر