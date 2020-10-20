وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد (5) وظائف صحية شاغرة، على مسمى “أخصائي تمريض”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

شروط وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض، أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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