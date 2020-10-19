وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي خدمة طب الطوارئ: شهادة البكالوريوس في تخصص طب الطوارئ.

– فني أشعة: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية الأشعة.

– استشاري علم الأمراض: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص علم الأمراض.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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