وظائف صحية شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائية تغذية غير علاجية (عدد 3 وظائف).

– فنية تغذية غير علاجية (عدد وظيفتين).

– أخصائي أمراض الكلى (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول جراحة الأعصاب.

– استشاري حديثي الولادة.

– تقني أول مختبر طبي.

– استشاري جراحة الأوعية الدموية (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب الطب النفسي.

– استشاري السموم.

– استشاري العلاج النفسي.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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