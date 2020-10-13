وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي جراحة العظام.

– طبيب جراحة العظام العامة.

– أخصائي علم الأمراض.

– أخصائي مراجعة الحسابات.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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