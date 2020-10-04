وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– عالم أبحاث مشارك (الرياض).

– تقني تخدير (الرياض).

– ممارس مكافحة العدوى (الرياض).

– أخصائي علاج وظيفي أول (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– كبير أخصائيي التشغيل (الرياض).

– أخصائي المخاطر الاستراتيجية والحوكمة (الرياض).

– محلل تقييم الوظائف والتعويضات (الرياض).

– أخصائي مخاطر المشاريع (الرياض).

– أخصائي المخاطر المالية (الرياض).

– أخصائي امتثال العقود (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي الامتثال (عدد وظيفتين/ الرياض).

– سكرتير أول (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– كبير السكرتاريين/ إدارة تقييم الوظائف والتعويضات (الرياض).

– كبير السكرتاريين/ إدارة الصيدلة السريرية (الرياض).

– كبير السائقين (الرياض).

– سكرتير ثاني (عدد وظيفتين/ جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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