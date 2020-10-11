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#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين

#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2020/10/11
الساعة 8:44 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– ممثل ثاني خدمات دعم الأشعة (الرياض).

– سكرتير أول (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– سكرتير ثاني (الرياض).

– استشاري علم الأشعة التداخلية (المدينة المنورة).

– منسق جودة ونوعية (المدينة المنورة).

– أخصائي مختبر (عدد وظيفتين/ جدة).

– أخصائي أول تقنية مختبرات (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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