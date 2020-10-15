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#وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

#وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2020/10/15
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض أول الرعاية الأولية/ رعاية المرضى.

– منسق الحالة/ رعاية المرضى الداخليين.

– أخصائي طب الأسرة.

– فني تخطيط القلب.

– تقني أول التصوير التشخيصي.

– فني تخطيط القلب المتقدم.

– مستشار خدمات المرضى.

– تقني مختبر/ نقل الدم.

– ممرض أول/ رعاية الأطفال.

– سكرتير تنفيذي.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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