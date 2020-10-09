وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى التجمع الصحي الأول بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إدارة التجمع الصحي الأول، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية.

تفاصيل وظائف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية:

وأبرزت إدارة التجمع، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير برنامج زمالة الصحة النفسية الأولية.

– مدير برنامج زمالة الصحة النفسية الأولية.

– مساعد رعاية المرضى.

– ممرض أول.

– مدير الطب الوقائي.

– مدير التمريض/ الطوارئ.

– مدير التمريض/ العيادات الخارجية.

– سكرتارية.

التقديم على وظائف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية:

وأوضحت إدارة التجمع، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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