وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي وبائيات (للنساء).

– مساعد إداري ثانٍ (للنساء).

– منسق إداري (للنساء).

– فني مكتبة.

– مساعد إداري ثالث.

– مساعد إداري ثانٍ.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 ربيع الأول 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ربيع الأول 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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