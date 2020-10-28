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#وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين

#وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2020/10/28
الساعة 8:43 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي مختبر تقني ثانٍ (الرياض).

– محلل تطوير الأعمال (الرياض).

– محلل مساندة القرارات (الرياض).

– مساعد تحضير أول (المدينة المنورة).

– كبير مشغلين المحطات (المدينة المنورة).

– استشاري طب الطوارئ (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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