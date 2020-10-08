وظائف صحية وهندسية شاغرة بالتجمع الصحي الأول بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال.

تفاصيل وظائف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية:

وأبرزت إدارة التجمع، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الطب الوقائي.

– مشرف قسم المعلوماتية.

– منسق ممرض سريري.

– مهندس هندسة تكييف الهواء.

– مهندس كهروميكانيكي.

– مهندس معماري.

– مهندس صيانة.

– مهندس مدني.

– مهندس ميكانيكي.

التقديم على وظائف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية:

وأوضحت إدارة التجمع، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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