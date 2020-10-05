وظائف فنية شاغرة لدى شركة سدافكو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “فني تبريد/ نظم الأمونيا”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة سدافكو:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة سدافكو:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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