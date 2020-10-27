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#وظائف فنية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية في 3 مدن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف فنية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية في 3 مدن

2020/10/27
الساعة 6:07 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظتي جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني اتصالات ثانٍ (للنساء/ الرياض).

– مبرمج (للنساء/ الأحساء).

– مشغل رسومات أول (للنساء/ الأحساء).

– داعم فني ثانٍ (للنساء/ الأحساء).

– قائد الفريق التطبيقات (جدة).

– داعم فني أول (جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 ربيع الأول 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ربيع الأول 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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