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#وظائف قيادية شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض

#وظائف قيادية شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

2020/10/08
الساعة 9:43 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف قيادية شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:
2 التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مبيعات إدارة النقد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو نظم المعلومات).

– مدير أول المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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