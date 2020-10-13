وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف نسائية شاغرة للسعوديات وغير السعوديات، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من محايل عسير، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائيات تمريض (محايل عسير).

– أخصائيات تربية خاصة (محايل عسير).

– أخصائيات تمريض (خميس مشيط).

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف محايل عسير، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف خميس مشيط، اضغط (هنا).

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