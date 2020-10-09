وظائف هندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والطائف، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).

– مدير المناهج/ بحري (الجبيل).

– مدير المناهج/ الدعم البحري (الجبيل).

– منسق برنامج دعم العمليات والطيران/ التايفون (الطائف).

– رئيس مكافحة الحرائق / مستشار السلامة (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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