‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف هندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

#وظائف هندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

2020/10/09
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
108
0
طباعة
#وظائف هندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية إخفاء
1 تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والطائف، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).

– مدير المناهج/ بحري (الجبيل).

– مدير المناهج/ الدعم البحري (الجبيل).

– منسق برنامج دعم العمليات والطيران/ التايفون (الطائف).

– رئيس مكافحة الحرائق / مستشار السلامة (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


ذات صلة :
  • 45 ألفًا سبب غياب فهد المولد عن الاتحاد
    •
  • #وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر
    •
  • #وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
    •
  • خالد الملا بعد تأييد حبسه : “اللي على راسه بطحة”
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :