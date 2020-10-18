وظائف هندسية شاغرة لدى شركة ياسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “كابتن مكافحة الحرائق”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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