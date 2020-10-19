وظائف هندسية شاغرة للخريجين في مصفاة سامرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس كهرباء: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس تفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس تحليل الأجهزة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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