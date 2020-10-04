وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التطبيقات والأنظمة (الجبيل).

– مهندس التحكم في العمليات (الجبيل).

– أخصائي مهندس تقني (الجبيل).

– أخصائي ثالث منسق العمليات (الجبيل).

– مدير الخدمات الفنية (الجبيل).

– أخصائي أول كهرباء (الجبيل).

– أخصائي أول آلات (الجبيل).

– أخصائي إدارة المشاريع والعقود (جدة).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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