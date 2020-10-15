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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر
لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2020/10/15
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي معلومات المشروع.

– منسق معلومات المشروع.

– مدير أول البنية التحتية للمرافق.

– مدير أول الهندسة.

– مدير مخاطر المشروع.

– أخصائي التعلم والتطوير.

– مدير الإنشاءات.

– مدير العقود.

– مدير مشروع أول.

– مساعد مدير مشروع.

– مدير أول العمارة الداخلية.

– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير إنشاءات أول.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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