وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس إدارة المواد الخام (الرياض).

– مراجع حسابات/ التدقيق الداخلي (الرياض).

– منسق الطلبات (الجبيل).

– مستشار أول الأداء والمكافآت (الرياض).

– مشرف خدمة العملاء (الدمام).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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