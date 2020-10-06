وظيفة قيادية شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة قطاع الحج والعمرة- التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير الشراكة مع القطاع الخاص”؛ وذلك للعمل بفروع إدارات البرنامج في مدينة الرياض.

شروط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظيفة متاحة للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة المالية، التسويق، الاقتصاد، الهندسة)، أو أي تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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