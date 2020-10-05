وعد الاتحاد للاعب مروان دا كوستا

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في حل أزمة المستحقات المالية للمدافع المغربي مروان دا كوستا لاعب العميد السابق، الذي فسخ عقده ورحل عن النادي بالفترة الأخيرة.

وكان دا كوستا فسخ عقده من طرف واحد مع الاتحاد بيناير الماضي، ورحل عن العميد ثم قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ليُطالب بمستحقاته المالية المتأخرة.

إدارة الاتحاد ستُسلم المستحقات المتأخرة لـ مروان دا كوستا

ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة الاتحاد نجحت في التواصل لاتفاق مع مروان دا كوستا من أجل تسليمه مستحقاته المالية حتى يتم إنهاء القضية.

وأكد الناقد الرياضي ماجد هود الأمر ذاته عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

دا كوستا سيحصل على 3.5 مليون يورو من العميد

وكان الفيفا أنصف دا كوستا بحصوله على 3.5 مليون يورو بقية مستحقاته المالية المتأخرة من إدارة الاتحاد.

وفي وقت سابق، كانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اتجهت لتصعيد الأمور ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، مروان دا كوستا.

وبدأت إدارة نادي الاتحاد بتجهيز ملف متكامل ضد دا كوستا؛ يضم تصريحاته في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وخلافاته مع المدربين التشيلي لويس سييرا؛ والهولندي تين كات؛ بجانب سفره المتكرر للخارج ورفضه العلاج في جدة.

كما يضم الملف الذي يعده نادي الاتحاد الامتيازات التي حصل عليها خارج عقده، متضمنًا أقوال الشهود من زملائه اللاعبين والإداريين وطريقة معاملته معهم، من أجل تقديمه إلى محكمة الرياضية “كاس”، وذلك وفقًا لتقارير صحافية.

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