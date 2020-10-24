وعد فهد المولد لجماهير الاتحاد قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

وعد اللاعب فهد المولد، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، جماهير العميد بتحسين الأداء والتركيز على الفوز، وذلك بعد التعادل المخيب اليوم السبت ضد فريق الفتح في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فهد المولد – لاعب #الاتحاد :

النتيجة مرضية للطرفين، و أكرر اعتذاري لجماهير #الاتحاد، و نسعى للتعويض أمام #الأهلي في الديربي.#الفتح_الاتحاد pic.twitter.com/XJcMlhjAbr — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 24, 2020

وقال المولد للقنوات الرياضية السعودية: “سنسعى للفوز والتعويض في الديربي ضد الأهلي يوم السبت المقبل، وأعد جماهير الفريق بالأفضل، أعتذر منكم”.

رسالة فهد المولد قبل ملاقاة الأهلي:

وتابع فهد المولد: “أغلب الأهداف التي سكنت شباك الاتحاد هي بسبب الأخطاء الفردية وقلة التركيز ولدينا أخطاء سنسعى إلى تصحيحها، قبل مواجهة الأهلي”.

أحداث مباراة الاتحاد والفتح:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي العميد، الذين قاتلوا لإحراز الهدف الأول حتى تمكن البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الثالثة والأربعين، وذلك بواسطة ضربة رأسية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم العميد بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني من المباراة، تراجع أداء نادي الاتحاد، مما أعطى الفتح الفرصة لإحراز الهدف الأول عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين. وسجل الفتح هدفًا في الدقيقة الـ57 لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع إلى تقنية VAR. ولم يستسلم الفتح، حيث أضاف الهدف الثاني عبر اللاعب علي الزقعان بالدقيقة الرابعة والستين. وفي ظل اعتقاد الجميع، أن المباراة في طريقها لخسارة الاتحاد للجولة الثانية على التوالي، سجل الوافد الجديد برونو هنريكي الهدف الثاني للعميد، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/ 2. وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد الفتح 4 نقاط بالمركز الرابع.

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