وعد نائب رئيس الأهلي للجماهير بعد الإقصاء الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

كشف ياسر محروس، نائب رئيس النادي الأهلي، عن وعده لجماهير الفريق، وذلك بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي النصر أمس الأربعاء.

وكتب محروس عبر حسابه في “تويتر”: “جمهورنا الغالي، نعتذر على الخروج من دوري أبطال آسيا، قدر الله وما شاء فعل، الخطأ في العمل جزء من العمل، والأهم أن يكون هناك تصحيح لهذا الخطأ، نعدكم بالعمل وتصحيح الأخطاء الفترة المقبلة، سنعمل ليل نهار لكي نبدأ الدوري بشكل يرضيكم ولن نرضى بغير عودة فريقنا للمنصات”.

وكان البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب نادي بيشكتاش التركي، وجّه رسالة مثيرة عقب إقصاء الراقي من دوري أبطال آسيا بعد الخسارة ضد النصر في دور الثمانية أمس الأربعاء.

تغريدة دي سوزا عن إدارة الأهلي:

وكتب دي سوزا عبر حسابه في “تويتر” متحدثًا عن إدارة الراقي: “تهانينا للاعبين وللجهاز الفني، سأظل أدعمكم ولكن من الصعب الفوز بـ شيء داخل الملعب، وخارج الملعب الأمور غير مستقرة ويفعلون كل شيء خاطئ”.

الراقي يُودع دوري الأبطال من دور الـ8:

وكان الراقي خسر من النصر بثنائية دون رد أحرزها كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالفتاح عسيري ليُودع الفريق دوري أبطال آسيا من دور الثمانية. ورحل جوزيف دي سوزا عن الأهلي وانضم إلى نادي بيشكتاش التركي، وذلك بعد أن فسخ عقده بسبب تأخر حصوله على المستحقات المالية المطلوبة.

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