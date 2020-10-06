وفاة الممثل كلارك ميدلتون متأثرًا بـ فيروس غرب النيل 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تُوفي الممثل المحبوب كلارك ميدلتون عن عمر 63 عامًا متأثرًا بإصابته بـ فيروس غرب النيل بحسب ما أفادت زوجته إليسا.

ومثل كلارك ميدلتون في العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية مثل فيلم Snowpiercer و Kill Bill Vol. 2 ومسلسل الجريمة والتشويق The Blacklist و The Path وغيرها من الأدوار الأخرى.

وكتبت زوجته إليسا في بيان: بقلوب مثقلة نعلن رحيل كلارك تينسلي ميدلتون الممثل والكاتب والمخرج والمعلم والبطل والصديق ومنارة أصدقائه.

وكان يعاني ميدلتون من التهاب المفاصل الروماتويدي منذ أن كان عمره 4 سنوات وقد تحدث عن ذلك في مقابلة تعود لعام 1993 قال فيها: في البداية، شوهت يدي واضطرت لتناول الكورتيزون الذي أثر على شكل وجهي، وفي الثامنة فقدت الحركة في رقبتي، وفي عمر 15 عامًا انكسر عظم الفخذ وبعد إجراء عملية جراحية اضطرت للتعامل مع عكازين.

7 معلومات عن فيروس غرب النيل

1- فيروس غرب النيل حيواني المنشأ ينقله البعوض، ويوجد في المناطق المعتدلة والاستوائية من العالم، وقد تم اكتشافه لأول مرة في دولة أوغندا في شرق أفريقيا عام 1937.

2- وفي البداية كان يشكل خطورة بسيطة على البشر قبل أن يتفشى في الجزائر وتطور ليصيب ضحاياه بالتهاب الدماغ، ثم انتشر على مستوى العالم.

3- وكان قد تم اكتشاف أول حالة في نصف الأرض الغربي لأول مرة في نيويورك ومنها إلى جميع الولايات الأمريكية ثم كندا وجزر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

4- وقد تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس غرب النيل مؤخرًا في عام 2012 في إيطاليا.

5- 80% من الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض، أما لأولئك الذين تظهر عليهم فيصابون بالحمى والصداع والإعياء والألم العضلي أو الآلام والتوعك والغثيان وفقدان الشهية والقيء والطفح الجلدي.

6- في بعض الحالات يتطور الأمر ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي، منها التهاب الدماغ والتهاب السحايا والتهاب النخاع الشوكي.

7- لا يتوفر حاليًا أي لقاح مضاد للإصابة بفيروس غرب النيل، وتعد أفضل طريقة لخفض معدلات الإصابة به هي مكافحة البعوض.

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